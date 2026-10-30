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Tuba Demir, Dünya Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı!

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu 5. sırada bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Tuba Demir, Dünya Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı!
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Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, 5. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuba Demir, başkent Astana'daki organizasyonun 7. gününde, üçüncülük mücadelesinde repesajdan gelen Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.

Milli güreşçi, geçen yıl dünya ikincisi olan rakibine 11-0 teknik üstünlükle yenildi.

Bu sonuçla Verbina bronz madalya kazanırken, Tuba sıkletinde 5. sırada yer aldı.

Dün ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 yenen Avrupa üçüncüsü Tuba Demir, Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile yaptığı yarı final maçını kaybetmişti.



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