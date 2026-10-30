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Jack Grealish kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni

Jack Grealish, kulüp disiplinini ihlal ettiği gerekçesiyle Everton'ın Newcastle United ile oynadığı Lig Kupası maçının kadrosuna alınmadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jack Grealish kadro dışı bırakıldı! İşte nedeni
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Jack Grealish
Jack Grealish
Everton
Everton'da forma giyen Jack Grealish, kulüp disiplinini ihlal ettiği gerekçesiyle Newcastle United ile oynanan Lig Kupası maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımının 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Grealish'in kadroda yer almamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İskoç teknik adam, kararın kulüp tarafından alındığını belirterek konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

Moyes, "Muhtemelen ayrıntı vermeyeceğimi biliyorsunuzdur. Bu kulübün aldığı bir karar. Üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İZİNSİZ ANTRENMANA KATILMADIĞI İDDİASI

BBC'nin haberine göre Jack Grealish'in kadro dışı bırakılmasının arkasında, izinsiz şekilde antrenmana katılmaması bulunuyor. Everton yönetimi ise konuyla ilgili henüz daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

PAZARTESİ GÜNÜ KADROYA DÖNECEK Mİ?

31 yaşındaki İngiliz futbolcu, Manchester City'den kiralık olarak Everton'da forma giyiyor. Grealish, bu sezon Premier Lig'de 5 karşılaşmada görev alırken Lig Kupası'nda Wolverhampton maçında da sahaya çıktı.

David Moyes'a, Grealish'in pazartesi günü Newcastle United ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasında yeniden kadroya dönüp dönmeyeceği de soruldu.

Tecrübeli teknik direktör, bu soruya "Takımla ilgili bilgi vermeyeceğim." yanıtını verdi.



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