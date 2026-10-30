Aleksey Batrakov için flaş iddia!

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, başarılı performansını sürdürüyor. Rus futbolcu, Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yayıncı kuruluşta görev yapan Mustafa Doğan, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Batrakov, Rosicky'ye benziyor." ifadelerini kullandı.
"SAZI ELİNE ALDI"
Mehmet Özdilek ise TRT Spor'da yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz.... Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı." yorumunda bulundu.
"KULÜBÜN İÇİNDEN ENGELLEDİLER"
Levent Tüzemen ise 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok konuşacak bir iddia ortaya attı. A Spor'da Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendiren Tüzemen, "Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi." dedi.
Tüzemen, transferi engelleyenler için, "Net olarak kulübün içinden." sözlerini sarf etti.
"SAZI ELİNE ALDI"
Mehmet Özdilek ise TRT Spor'da yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz.... Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı." yorumunda bulundu.
"KULÜBÜN İÇİNDEN ENGELLEDİLER"
Levent Tüzemen ise 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili çok konuşacak bir iddia ortaya attı. A Spor'da Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendiren Tüzemen, "Batrakov, Mertens'in ayrılmasının ardından geçen sezon Galatasaray'a gelecekti ancak kulübün içinden birileri bu transferi engelledi! Kim engellediyse yazıklar olsun! Galatasaray'a daha erken gelebilir ve Mertens'in yerini doldurabilirdi." dedi.
Tüzemen, transferi engelleyenler için, "Net olarak kulübün içinden." sözlerini sarf etti.