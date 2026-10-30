Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Galatasaray
4
Bugün
BİTTİ
Esenler Erokspor
3
Keçiörengücü
2
CANLI
Elversberg
3
Mainz 05
0
CANLI
20'
Villarreal
0
Espanyol
0
Bugün
BİTTİ
Le Havre
1
PSG
5
Bugün
BİTTİ
Nice
5
Rennes
2
CANLI
15'
Lille
0
Lens
0
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

İlhan Palut'tan Galatasaray yenilgisi sonrası: "Acayip bir hataydı!"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, özellikle üçüncü golde yapılan hataya dikkat çekerek, "Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı!" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlhan Palut'tan Galatasaray yenilgisi sonrası: 'Acayip bir hataydı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadeleye kötü başlamadıklarını belirten Palut, yedikleri ilk golün ardından oyun dengelerinin değiştiğini söyledi.

"12. DAKİKADAN SONRA YALPALADIK"

Tümü
Maçın ilk bölümündeki performanslarından memnun olduğunu dile getiren İlhan Palut, "Maç başlangıcı kötü değildi, asla kötü değildi. Dengeliydi, önde baskı yapabiliyorduk. Çok sorun yaşamıyorduk. 12. dakikada golü yedik, ondan sonra yalpalar gibi olduk." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda duran toplardan yedikleri gollere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki duran top golü yedik, bir tanesi çok ekstraydı. İki duran top olabilir ama ilk yarıda 2-1'i bulabilirdik. Belki bu maçı biraz daha dengede tutardı." dedi.

"BÖYLE BİR GOLÜ UZUN SÜREDİR GÖRMÜYORDUM"

İkinci yarının hemen başında yedikleri üçüncü golün kendileri adına kırılma noktası olduğunu vurgulayan Palut, yapılan hataya sert tepki gösterdi.

Palut, "İkinci yarıda çıkarken bazı konuşmalar ve değişikliklerimiz oldu. Daha ne olacağını görmeden korkunç, fena bir gol yedik. Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı!" sözlerini sarf etti.

"OSIMHEN UYARISI KARARLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR"

Üçüncü golde yaşanan pozisyonla ilgili teknik heyetin uyarılarına da değinen İlhan Palut, "Belki biz yönlendirdik, Osimhen'i bırakmayalım diye. Böyle uyarılar karar mekanizmalarını etkiliyor. Bu da buradan alacağımız ders. Onun sonrasında zaten 4-0 oldu ve bizim adımıza çok zorlaştı." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'IN HIZINA KARŞI KOYAMADIK"

Galatasaray'ın hücum oyuncularının hızına karşılık vermekte zorlandıklarını belirten Palut, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İlk yarı dengeliydi ama... Bugünkü duran topları saymazsak, bizim adımıza negatif olan hızdı. Gerçekten karşı koymakta zorlandığımız oyuncuları vardı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yenilmek kötü. Hemen bu mağlubiyeti unutup yolumuza devam etmemiz gerekecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.