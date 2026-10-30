İlhan Palut'tan Galatasaray yenilgisi sonrası: 'Acayip bir hataydı!'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleye kötü başlamadıklarını belirten Palut, yedikleri ilk golün ardından oyun dengelerinin değiştiğini söyledi.
"12. DAKİKADAN SONRA YALPALADIK"
İlk yarıda duran toplardan yedikleri gollere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki duran top golü yedik, bir tanesi çok ekstraydı. İki duran top olabilir ama ilk yarıda 2-1'i bulabilirdik. Belki bu maçı biraz daha dengede tutardı." dedi.
"BÖYLE BİR GOLÜ UZUN SÜREDİR GÖRMÜYORDUM"
İkinci yarının hemen başında yedikleri üçüncü golün kendileri adına kırılma noktası olduğunu vurgulayan Palut, yapılan hataya sert tepki gösterdi.
Palut, "İkinci yarıda çıkarken bazı konuşmalar ve değişikliklerimiz oldu. Daha ne olacağını görmeden korkunç, fena bir gol yedik. Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı!" sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN UYARISI KARARLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR"
Üçüncü golde yaşanan pozisyonla ilgili teknik heyetin uyarılarına da değinen İlhan Palut, "Belki biz yönlendirdik, Osimhen'i bırakmayalım diye. Böyle uyarılar karar mekanizmalarını etkiliyor. Bu da buradan alacağımız ders. Onun sonrasında zaten 4-0 oldu ve bizim adımıza çok zorlaştı." açıklamasında bulundu.
"GALATASARAY'IN HIZINA KARŞI KOYAMADIK"
Galatasaray'ın hücum oyuncularının hızına karşılık vermekte zorlandıklarını belirten Palut, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"İlk yarı dengeliydi ama... Bugünkü duran topları saymazsak, bizim adımıza negatif olan hızdı. Gerçekten karşı koymakta zorlandığımız oyuncuları vardı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yenilmek kötü. Hemen bu mağlubiyeti unutup yolumuza devam etmemiz gerekecek."
"12. DAKİKADAN SONRA YALPALADIK"
İlk yarıda duran toplardan yedikleri gollere dikkat çeken deneyimli teknik adam, "İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki duran top golü yedik, bir tanesi çok ekstraydı. İki duran top olabilir ama ilk yarıda 2-1'i bulabilirdik. Belki bu maçı biraz daha dengede tutardı." dedi.
"BÖYLE BİR GOLÜ UZUN SÜREDİR GÖRMÜYORDUM"
İkinci yarının hemen başında yedikleri üçüncü golün kendileri adına kırılma noktası olduğunu vurgulayan Palut, yapılan hataya sert tepki gösterdi.
Palut, "İkinci yarıda çıkarken bazı konuşmalar ve değişikliklerimiz oldu. Daha ne olacağını görmeden korkunç, fena bir gol yedik. Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı!" sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN UYARISI KARARLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR"
Üçüncü golde yaşanan pozisyonla ilgili teknik heyetin uyarılarına da değinen İlhan Palut, "Belki biz yönlendirdik, Osimhen'i bırakmayalım diye. Böyle uyarılar karar mekanizmalarını etkiliyor. Bu da buradan alacağımız ders. Onun sonrasında zaten 4-0 oldu ve bizim adımıza çok zorlaştı." açıklamasında bulundu.
"GALATASARAY'IN HIZINA KARŞI KOYAMADIK"
Galatasaray'ın hücum oyuncularının hızına karşılık vermekte zorlandıklarını belirten Palut, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"İlk yarı dengeliydi ama... Bugünkü duran topları saymazsak, bizim adımıza negatif olan hızdı. Gerçekten karşı koymakta zorlandığımız oyuncuları vardı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yenilmek kötü. Hemen bu mağlubiyeti unutup yolumuza devam etmemiz gerekecek."