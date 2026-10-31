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Dusan Alimpijevic: "Herkes Bologna'nın kazandığını düşünüyordu"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de son saniyelerde gelen Virtus Bologna galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 00:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Herkes Bologna'nın kazandığını düşünüyordu'
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Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de son saniyelerde gelen Virtus Bologna galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alimpijevic, "Bir ara Bologna 10-12 sayı öndeydi, herkes Bologna'nın kazandığını düşünüyordu. Oradan döndük." dedi.

Eksiklerinin çok fazla olduğunu söyleyen Dusan Alimpijevic, "11-12 kişiyle oynamadık bugün, eksiğimiz çok fazlaydı. Oyuncularıma büyük sevgi sunuyorum, onların yaptıklarına saygı duyuyorum." diye konuştu.

Alimpijevic, "Olympiakos'a karşı çok sert maç oynadık, oradan buraya enerji getirmemiz olağanüstüydü." sözlerini kullandı.



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