Dusan Alimpijevic: 'Herkes Bologna'nın kazandığını düşünüyordu'

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroLeague'de son saniyelerde gelen Virtus Bologna galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alimpijevic, "Bir ara Bologna 10-12 sayı öndeydi, herkes Bologna'nın kazandığını düşünüyordu. Oradan döndük." dedi.
Eksiklerinin çok fazla olduğunu söyleyen Dusan Alimpijevic, "11-12 kişiyle oynamadık bugün, eksiğimiz çok fazlaydı. Oyuncularıma büyük sevgi sunuyorum, onların yaptıklarına saygı duyuyorum." diye konuştu.
Alimpijevic, "Olympiakos'a karşı çok sert maç oynadık, oradan buraya enerji getirmemiz olağanüstüydü." sözlerini kullandı.
Eksiklerinin çok fazla olduğunu söyleyen Dusan Alimpijevic, "11-12 kişiyle oynamadık bugün, eksiğimiz çok fazlaydı. Oyuncularıma büyük sevgi sunuyorum, onların yaptıklarına saygı duyuyorum." diye konuştu.
Alimpijevic, "Olympiakos'a karşı çok sert maç oynadık, oradan buraya enerji getirmemiz olağanüstüydü." sözlerini kullandı.