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Pablo Laso: "Takımım müthiş bir performans ortaya koydu!"

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pablo Laso: 'Takımım müthiş bir performans ortaya koydu!'
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EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol çalıştırıcı, galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

"ÇOK HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirten Pablo Laso, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hak ettiğimiz bir galibiyet. Tüm çeyreklerde rakibimize üstünlük sağladık. İlk yarıda olağanüstü bir işe imza attık. İkinci yarıda Panathinaikos'un geri dönmek için mücadele ortaya koyacağını biliyorduk. Asla sahadaki duruşumuzu bozmadık ve son 5 dakikada kontrolü elimize alarak maçı kazanmayı bildik."

"TAKIMIM MÜTHİŞ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

Panathinaikos AKTOR'un EuroLeague'in üst düzey takımlarından biri olduğunu vurgulayan Laso, Anadolu Efes'in hem hücumda hem de savunmada başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

İspanyol başantrenör, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Takımım çok müthiş bir performans ortaya koydu. Hem savunmada hem de hücumda kontrolü elimizde tutmayı başardık."



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