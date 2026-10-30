Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Nijeryalı golcü, son 3 maçta 4. golünü attı. Sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Galatasaray, 49. dakikada Aleksey Batrakov ile 3-0'ı buldu. Rus futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.
BARCELONA'DAN SONRA SERİ!
Bu sonucun ardından Galatasaray, tüm kulvarlarda üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşamıştı. Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte ligde 25 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise ligde 8 puanda kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta ise sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2
30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Batrakov'un ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvaryak ağlara gitti: 0-3
55. dakikada konuk ekip 4. golü buldu. 52. dakikada Baniya'nın müdahalesiyle Leao'nun ceza sahasında yerde kalınca hakem Cihan Aydın, VAR monitöründen pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
73. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 56 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis Destan), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 68 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 61 Ugochukwu), Sara (Dk. 61 Nhaga), Yunus Akgün (Dk. 61 Sane), Batrakov (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Leao, Osimhen (Dk. 61 Deniz Gül)
Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 49 Batrakov, Dk. 55 Rafael Leao (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara (Galatasaray) Dk. 45+5 Deniz Türüç, Dk. 89 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Konuk ekip Galatasaray, 49. dakikada Aleksey Batrakov ile 3-0'ı buldu. Rus futbolcu, Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti.
BARCELONA'DAN SONRA SERİ!
Bu sonucun ardından Galatasaray, tüm kulvarlarda üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşamıştı. Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle birlikte ligde 25 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor ise ligde 8 puanda kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta ise sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2
30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Batrakov'un ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvaryak ağlara gitti: 0-3
55. dakikada konuk ekip 4. golü buldu. 52. dakikada Baniya'nın müdahalesiyle Leao'nun ceza sahasında yerde kalınca hakem Cihan Aydın, VAR monitöründen pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
73. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 56 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis Destan), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 68 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 61 Ugochukwu), Sara (Dk. 61 Nhaga), Yunus Akgün (Dk. 61 Sane), Batrakov (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Leao, Osimhen (Dk. 61 Deniz Gül)
Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 49 Batrakov, Dk. 55 Rafael Leao (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara (Galatasaray) Dk. 45+5 Deniz Türüç, Dk. 89 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)