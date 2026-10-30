Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte sarı-kırmızılı teknik adamın Konyaspor maçı öncesi görüşleri:
"Son 5 maçında sadece 1 gol yemiş ve yükselişte olan bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir teknik direktörleri, kadroları var. Lille, Fenerbahçe maçları sonrası... Bu viraj bizim için önemli. Üzerine Stuttgart maçı, Amedspor maçları var. Bu arayı en mükemmel şekilde tamamlamamız gerekiyor."
"Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Bugün maçın başından itibaren iyi oyunu devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. Hem 11'e bakınca hem yedeklere bakında iki müthiş kadro var. Önemli olan bunu doğru şekilde kullanabilmek. Hepsi çok iyi oyuncular, çok iyi oyunculara sahibiz. Maç maç değişiklikleri yapmamız gerekiyor. İyi bir kadromuz var. Yükselen bir performansımız var. Kazanmak bizim için önemli olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak ayrılmaya çalışacağız buradan."
OSIMHEN'İN DURUMU
"Osimhen'i tebrik etmek gerekiyor. İkinci çocukları dünyaya geldi. İnşallah hep birlikte ömür boyu sürecek mutlulukları olur. Önemli olan sağlık diyoruz, hem sağlık var hem de Osimhen'in doğumda ailesinin yanında olması gerekiyordu. Dün akşama denk geldi. Antrenmana çıktı ve hastaneye gitti. Akşam bitti. Bugün yolculuğunu ayarladık, öğlen antrenmana çıktı. Dinlendi, maça hazır. Maç içerisinde gözlemleyeceğiz bunu artık."
"Son 5 maçında sadece 1 gol yemiş ve yükselişte olan bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir teknik direktörleri, kadroları var. Lille, Fenerbahçe maçları sonrası... Bu viraj bizim için önemli. Üzerine Stuttgart maçı, Amedspor maçları var. Bu arayı en mükemmel şekilde tamamlamamız gerekiyor."
"Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Bugün maçın başından itibaren iyi oyunu devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. Hem 11'e bakınca hem yedeklere bakında iki müthiş kadro var. Önemli olan bunu doğru şekilde kullanabilmek. Hepsi çok iyi oyuncular, çok iyi oyunculara sahibiz. Maç maç değişiklikleri yapmamız gerekiyor. İyi bir kadromuz var. Yükselen bir performansımız var. Kazanmak bizim için önemli olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak ayrılmaya çalışacağız buradan."
OSIMHEN'İN DURUMU
"Osimhen'i tebrik etmek gerekiyor. İkinci çocukları dünyaya geldi. İnşallah hep birlikte ömür boyu sürecek mutlulukları olur. Önemli olan sağlık diyoruz, hem sağlık var hem de Osimhen'in doğumda ailesinin yanında olması gerekiyordu. Dün akşama denk geldi. Antrenmana çıktı ve hastaneye gitti. Akşam bitti. Bugün yolculuğunu ayarladık, öğlen antrenmana çıktı. Dinlendi, maça hazır. Maç içerisinde gözlemleyeceğiz bunu artık."