Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, iki futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda kaslarında kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.
FRANCULINO DJU'NUN SAKATLIĞI AÇIKLANDI
Dju'nun sol uyluk arka bölümünde ağrı hissettiğini belirten Beşir, yapılan kontrollerde futbolcunun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
ARAL ŞİMŞİR'DE KANAMA VE ÖDEM
Bordo-mavili ekibin bir diğer futbolcusu Aral Şimşir'in ise antrenman sırasında sağ alt baldırının dış kısmında ağrı hissettiği belirtildi.
Yapılan MR görüntülemesinde genç futbolcunun ilgili kas bölgesinde kısmi kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
FRANCULINO DJU'NUN SAKATLIĞI AÇIKLANDI
Dju'nun sol uyluk arka bölümünde ağrı hissettiğini belirten Beşir, yapılan kontrollerde futbolcunun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
ARAL ŞİMŞİR'DE KANAMA VE ÖDEM
Bordo-mavili ekibin bir diğer futbolcusu Aral Şimşir'in ise antrenman sırasında sağ alt baldırının dış kısmında ağrı hissettiği belirtildi.
Yapılan MR görüntülemesinde genç futbolcunun ilgili kas bölgesinde kısmi kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir'in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."