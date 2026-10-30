Osimhen'den yüksek form!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son maçlardaki yüksek form grafiği ile dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Osimhen, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı.
Lille ve Konyaspor maçlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde ise takımının 2 golünü attı.
AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
Victor Osimhen, Galatasaray forması giymeye başladığı 2024/25 sezonundan bu yana Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına 1'in üzerinde gol katkısı sağlayan dört oyuncudan biri oldu.
-Harry Kane: 1,22 (64 maçta 84 gol katkısı)
-Victor Osimhen: 1,05 (60 maçta 63 gol katkısı)
-Luis Suarez: 1,05 (41 maçta 43 gol katkısı)
-Kylian Mbappé: 1,03 (75 maçta 77 gol katkısı)
Lille ve Konyaspor maçlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde ise takımının 2 golünü attı.
AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
Victor Osimhen, Galatasaray forması giymeye başladığı 2024/25 sezonundan bu yana Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına 1'in üzerinde gol katkısı sağlayan dört oyuncudan biri oldu.
-Harry Kane: 1,22 (64 maçta 84 gol katkısı)
-Victor Osimhen: 1,05 (60 maçta 63 gol katkısı)
-Luis Suarez: 1,05 (41 maçta 43 gol katkısı)
-Kylian Mbappé: 1,03 (75 maçta 77 gol katkısı)