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Osimhen'den yüksek form!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 20:24 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 20:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'den yüksek form!
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son maçlardaki yüksek form grafiği ile dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen, Galatasaray'ın oynadığı son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Lille ve Konyaspor maçlarında 1'er kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde ise takımının 2 golünü attı.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Victor Osimhen, Galatasaray forması giymeye başladığı 2024/25 sezonundan bu yana Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına 1'in üzerinde gol katkısı sağlayan dört oyuncudan biri oldu.

-Harry Kane: 1,22 (64 maçta 84 gol katkısı)
-Victor Osimhen: 1,05 (60 maçta 63 gol katkısı)
-Luis Suarez: 1,05 (41 maçta 43 gol katkısı)
-Kylian Mbappé: 1,03 (75 maçta 77 gol katkısı)

 



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