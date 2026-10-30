CANLI
12'
Konyaspor
0
Galatasaray
1
CANLI
11'
Esenler Erokspor
0
Keçiörengücü
0
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Zilan Ertem'ten bronz madalya

Milli judocu Zilan Ertem, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 19:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zilan Ertem'ten bronz madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İtalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Zilan Ertem, kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Napoli kentinde 36 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Zilan Ertem, son 16 turunda İtalyan Elena Guarducci'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Fina Pamedie Katendi Nzuzi'ye mağlup olan milli judocu, repesaj müsabakasında İspanyol Claudia Pla Belmonte'yi yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Sırbistanlı Natalija Prolic'i mağlup eden Zilan Ertem, organizasyonu Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

 



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.