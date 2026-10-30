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Arda Turan'ın yıldızı Alisson'dan 24 dakikalık şov!

Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya sonradan dahil olan Alisson, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 20:59
Haber: Sporx.com
Arda Turan'ın yıldızı Alisson'dan 24 dakikalık şov!
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Ukrayna Premier Ligi'nin 11. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Obolon Kiev ile karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALISSON OYUNA GİRDİ, MAÇA DAMGA VURDU

Shakhtar Donetsk'te mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alisson, 61. dakikada Bruninho'nun yerine oyuna dahil oldu.

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Brezilyalı futbolcu, 70. dakikada Newerton'un asistinde takımını 1-0 öne geçirdi.

Alisson, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

61. dakikada oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 24 dakika içerisinde attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI, ERTESİ GÜN DUBLE YAPTI!

Shakhtar Donetsk'in galibiyetine damga vuran Alisson Santana, karşılaşmadan bir gün önce kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na davet edilmişti.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 29 Ekim'de açıkladığı aday kadroya 21 yaşındaki Alisson Santana'nın yanı sıra Shakhtar Donetsk'ten Marlon Gomes'i de dahil etti. İki futbolcu, Brezilya'nın 14 Kasım'da Japonya ve 17 Kasım'da Singapur ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna seçildi.

Shakhtar Donetsk, böylece 2018 yılından bu yana ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na futbolcu göndermeyi başardı.

Öte yandan Arda Turan'ın, iki öğrencisinin milli takıma davet edildiğini öğrendiği sırada yaşadığı büyük sevinç de sosyal medyada gündem olmuştu.

ARDA TURAN'IN TAKIMI LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu galibiyetle birlikte Shakhtar Donetsk, ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaşarak puanını 28'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Shakhtar'ın en yakın takipçisi Polissya (bir maçı eksik), 25 puanla ikinci sırada yer alırken Metalist 1925 (iki maçı eksik) ise 21 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Obolon Kiev (bir maçı eksik) ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

SHAKHTAR'IN GELECEK MAÇLARI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir sonraki maçında 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşacak.

Ukrayna temsilcisi, ardından 8 Kasım Pazar günü ligde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.

Obolon Kiev ise 7 Kasım Cumartesi günü Liviy Bereh'i konuk edecek.

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