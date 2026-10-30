Vincenzo Italiano'dan Napoli itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz aylarında Beşiktaş'ın başına geçmeden önce adı Napoli ile anılan Italiano, yaşanan sürece açıklık getirdi.
İtalyan teknik adam, "Napoli Başkanı De Laurentiis ile aramızda belki de sonsuza kadar böyle kalmaya mahkum olan platonik bir sevgi var; aramızda gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola." dedi.
ŞAMPİYONLUK HAYALİ
Vincenzo Italiano, "Şimdi Beşiktaş ile bir şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorum." sözlerini sarf etti.
DIEGO ARMANDO MARADONA
Napoli efsanesi Diego Armando Maradona'nın doğum gününde (30 Ekim) konuşan Italiano, Arjantinli efsane ve Napoli'de geçirdiği yıllarla ilgili, "Napoli'de olduğum dönemde, takımı ileriye taşıyan ve Meksika'da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona'yı izleyerek büyüdüm; sahada yaptığı her şeye hayran kaldım. Ofisimde her zaman tutacağım iki fotoğraf var." dedi.
İtalyan teknik adam, "Napoli Başkanı De Laurentiis ile aramızda belki de sonsuza kadar böyle kalmaya mahkum olan platonik bir sevgi var; aramızda gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ama sonuçta seçimler yapılır. Onlar bir yola girdiler, ben başka bir yola." dedi.
ŞAMPİYONLUK HAYALİ
Vincenzo Italiano, "Şimdi Beşiktaş ile bir şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorum." sözlerini sarf etti.
DIEGO ARMANDO MARADONA
Napoli efsanesi Diego Armando Maradona'nın doğum gününde (30 Ekim) konuşan Italiano, Arjantinli efsane ve Napoli'de geçirdiği yıllarla ilgili, "Napoli'de olduğum dönemde, takımı ileriye taşıyan ve Meksika'da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona'yı izleyerek büyüdüm; sahada yaptığı her şeye hayran kaldım. Ofisimde her zaman tutacağım iki fotoğraf var." dedi.