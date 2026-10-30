Çağdaş Çavuş: 'Ben ve ekibim buna çok hazırız!'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımın hedefleri ve teknik direktörlük kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuş, memleketinin takımı Sivasspor'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
"SİVAS'IN HAYATIMDA ÖZEL BİR YERİ VAR"
"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sivas şehrinin ve Sivasspor'un benim hayatımda her zaman çok özel ve ayrı bir yeri var."
Kırmızı-beyazlı kulübe yalnızca memleketinin takımı olduğu için gelmediğini vurgulayan Çavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada olmamın benim için çok keyifli ve özel bir yeri var. Şehrin büyük bir markası olan Sivasspor'dan herkesin neler beklediğini çok iyi biliyorum. Umut ediyorum ki bu süre içerisinde çok güzel anılar ve çok güzel zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu takımı istenildiği yere olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız."
"16 MAÇTA 32 PUAN TOPLADIM"
Sivasspor'a gelişinin tesadüf olmadığını ifade eden Çağdaş Çavuş, daha önce görev yaptığı takımlardaki başarılarına değindi.
Çavuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Bundan önce çalıştığım takımlarda 2-3 play-off finali oynayıp bir şampiyonluk gördüm. Geçen sene Iğdırspor'da son 16 maçta 32 puan topladım. Çorum takımında gösterdiğimiz bir istatistik var."
"BEN VE EKİBİM BUNA ÇOK HAZIRIZ"
Sivasspor'da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen de bazı şeylerin oluşmadığı bir durum olabiliyor ama ortaya koyduğumuz bir gerçek var. Bu süreci güzelce geçirip, birlik ve beraberlik içerisinde bu camiayı sizlerin, şehrin, halkın istediği noktaya elimizden geldiği kadar taşımaya çalışacağız. Tabii ki bu bir süreç, bu sürecin içerisinde yaşanacak olumlu olumsuz her şey olacak. Biz de bunları en az hasarla atlatıp, takımı istediği yere getirmeye çalışacağız. Sahanın içerisinde keyif vererek takımı bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok hazırız, oyuncu grubumda da bunu çok net görüyorum."
"8 YIL MESUT BAKKAL İLE ÇALIŞTIK"
Yaklaşık 17 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten Çavuş, teknik direktörlük geçmişine ilişkin şunları söyledi:
"8 yıl Süper Lig'de Mesut Bakkal hocayla çalıştık. Onun yardımcılığını yaptım. Sonrasında da teknik adamlık kariyerim var. Her zaman hedefe oynayan takımlarda çalıştığım bir durum oluştu. Belki de çalışkanlığımız, enerjimiz bizi buralara getirdi. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Umut ediyorum bu güzel camiayla güzel günler geçeriz."
SİVASSPOR'DA BOLUSPOR MESAİSİ
Öte yandan Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
"SİVAS'IN HAYATIMDA ÖZEL BİR YERİ VAR"
"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sivas şehrinin ve Sivasspor'un benim hayatımda her zaman çok özel ve ayrı bir yeri var."
Kırmızı-beyazlı kulübe yalnızca memleketinin takımı olduğu için gelmediğini vurgulayan Çavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada olmamın benim için çok keyifli ve özel bir yeri var. Şehrin büyük bir markası olan Sivasspor'dan herkesin neler beklediğini çok iyi biliyorum. Umut ediyorum ki bu süre içerisinde çok güzel anılar ve çok güzel zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu takımı istenildiği yere olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız."
"16 MAÇTA 32 PUAN TOPLADIM"
Sivasspor'a gelişinin tesadüf olmadığını ifade eden Çağdaş Çavuş, daha önce görev yaptığı takımlardaki başarılarına değindi.
Çavuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Bundan önce çalıştığım takımlarda 2-3 play-off finali oynayıp bir şampiyonluk gördüm. Geçen sene Iğdırspor'da son 16 maçta 32 puan topladım. Çorum takımında gösterdiğimiz bir istatistik var."
"BEN VE EKİBİM BUNA ÇOK HAZIRIZ"
Sivasspor'da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen de bazı şeylerin oluşmadığı bir durum olabiliyor ama ortaya koyduğumuz bir gerçek var. Bu süreci güzelce geçirip, birlik ve beraberlik içerisinde bu camiayı sizlerin, şehrin, halkın istediği noktaya elimizden geldiği kadar taşımaya çalışacağız. Tabii ki bu bir süreç, bu sürecin içerisinde yaşanacak olumlu olumsuz her şey olacak. Biz de bunları en az hasarla atlatıp, takımı istediği yere getirmeye çalışacağız. Sahanın içerisinde keyif vererek takımı bir yere taşımak istiyoruz. Ben ve ekibim buna çok hazırız, oyuncu grubumda da bunu çok net görüyorum."
"8 YIL MESUT BAKKAL İLE ÇALIŞTIK"
Yaklaşık 17 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten Çavuş, teknik direktörlük geçmişine ilişkin şunları söyledi:
"8 yıl Süper Lig'de Mesut Bakkal hocayla çalıştık. Onun yardımcılığını yaptım. Sonrasında da teknik adamlık kariyerim var. Her zaman hedefe oynayan takımlarda çalıştığım bir durum oluştu. Belki de çalışkanlığımız, enerjimiz bizi buralara getirdi. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Umut ediyorum bu güzel camiayla güzel günler geçeriz."
SİVASSPOR'DA BOLUSPOR MESAİSİ
Öte yandan Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.