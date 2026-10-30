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Galatasaray'dan 13 günde seri!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 13 günde çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak 4'te 4 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 22:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 13 günde seri!
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Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Barcelona maçının ardından adeta seriye bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 17 Ekim'de ligde Gençlerbirliği maçıyla başlayan periyotta üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, bu süreçte; Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın serisi:

1-0 Gençlerbirliği
4-2 Lille
2-1 Fenerbahçe
4-0 Konyaspor



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