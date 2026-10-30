Galatasaray'dan 13 günde seri!

Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Barcelona maçının ardından adeta seriye bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, 17 Ekim'de ligde Gençlerbirliği maçıyla başlayan periyotta üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Galatasaray, bu süreçte; Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'ın serisi:
1-0 Gençlerbirliği
4-2 Lille
2-1 Fenerbahçe
4-0 Konyaspor
Galatasaray, bu süreçte; Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'ın serisi:
1-0 Gençlerbirliği
4-2 Lille
2-1 Fenerbahçe
4-0 Konyaspor