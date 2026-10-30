PSG'den 5 gollü şov! Achraf Hakimi hat-trick yaptı

Fransa Ligue 1'de Le Havre ile Paris Saint-Germain, Stade Océane'da karşı karşıya geldi. Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı mücadelede Le Havre'ı 5-1 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKIMI'DEN HAT-TRICK!
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Le Havre, 18. dakikada Josh Maja'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 55. dakikada Hakimi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.
62. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skor 4-1'e gelirken, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Achraf Hakimi, hat-trick yaparak maçın sonucunu belirledi: 1-5.
5 GOLÜN TAMAMINA KATKI VERDİ
PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Le Havre karşısında ortaya koyduğu performansla gecenin yıldızı oldu.
Mücadelede 28, 55 ve 69. dakikalarda fileleri havalandıran Hakimi, Mika Marcel Godts ve Senny Mayulu'nun gollerinde de asist yaptı.
Böylece Hakimi, PSG'nin attığı beş golün tamamına doğrudan katkı sağlamayı başardı.
PSG OYUNU DOMİNE ETTİ
Konuk ekip, karşılaşmayı yüzde 72 topla oynama oranıyla tamamladı. PSG, rakip kaleye gönderdiği 15 şutun 10'unda isabet sağlarken Le Havre, 11 şutta 3 isabet buldu.
Luis Enrique'nin öğrencileri, yüzde 92 pas isabet oranıyla oynadığı mücadelede 677 başarılı pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tuttu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Le Havre, 18. dakikada Josh Maja'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 55. dakikada Hakimi'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.
62. dakikada Senny Mayulu'nun golüyle skor 4-1'e gelirken, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Achraf Hakimi, hat-trick yaparak maçın sonucunu belirledi: 1-5.
5 GOLÜN TAMAMINA KATKI VERDİ
PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Le Havre karşısında ortaya koyduğu performansla gecenin yıldızı oldu.
Mücadelede 28, 55 ve 69. dakikalarda fileleri havalandıran Hakimi, Mika Marcel Godts ve Senny Mayulu'nun gollerinde de asist yaptı.
Böylece Hakimi, PSG'nin attığı beş golün tamamına doğrudan katkı sağlamayı başardı.
PSG OYUNU DOMİNE ETTİ
Konuk ekip, karşılaşmayı yüzde 72 topla oynama oranıyla tamamladı. PSG, rakip kaleye gönderdiği 15 şutun 10'unda isabet sağlarken Le Havre, 11 şutta 3 isabet buldu.
Luis Enrique'nin öğrencileri, yüzde 92 pas isabet oranıyla oynadığı mücadelede 677 başarılı pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tuttu.