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Zeljko Obradovic: "EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik"

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'e 83-68 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeljko Obradovic: 'EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik'
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EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes'e 83-68 mağlup olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını ifade etti.

"EUROLEAGUE SEVİYESİNDE BİR PERFORMANS GÖSTEREMEDİK"

Karşılaşmada beklentilerin altında kaldıklarını belirten Zeljko Obradovic, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi oynadılar. Galibiyeti hak ettiler. Birinci çeyrekte geri dönüşte iyi iş çıkarsak da EuroLeague seviyesinde bir performans gösteremedik. Bunu analiz edip anlamamız gerekecek."

"POTA ALTINDA ONLARI DURDURAMADIK"

Anadolu Efes'in geçiş oyunundaki başarısına dikkat çeken Obradovic, savunmada yaşadıkları sorunlara değindi.

Deneyimli başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anadolu Efes geçiş oyununda çok iyi performans ortaya koyduğu için başarılı oldu. Pota altında onları durduramadık. Savunmada iyi bir iş çıkaramadığımızı düşünüyorum. Takım olarak oynamalıyız."



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