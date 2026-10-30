Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Galatasaray
4
Bugün
BİTTİ
Esenler Erokspor
3
Keçiörengücü
2
CANLI
Elversberg
3
Mainz 05
0
CANLI
21'
Villarreal
0
Espanyol
0
Bugün
BİTTİ
Le Havre
1
PSG
5
Bugün
BİTTİ
Nice
5
Rennes
2
CANLI
16'
Lille
0
Lens
0
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Wilfried Singo'dan sakatlık yanıtı

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Konyaspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo'dan sakatlık yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişili savunma oyuncusu, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı." dedi.

Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.