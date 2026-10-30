Wilfried Singo'dan sakatlık yanıtı

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişili savunma oyuncusu, "Konyaspor ile önemli bir maç oynadık ve kazanmak istiyorduk. Fenerbahçe maçı sonrası yine kazanmak, Şampiyonlar Ligi öncesi bize güven aşıladı." dedi.
Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.
Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.