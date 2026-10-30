Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Esenler Erokspor, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.
GERİDEN GELDİ, ÜÇ GOLLE KAZANDI
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 15. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Esenler Erokspor, 51. dakikada Mame Mor Faye'nin golüyle beraberliği yakaladı.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle 2-1 öne geçti.
Esenler Erokspor'da Bahadır Öztürk, 64. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip Ankara Keçörengücü, 78. dakikada İshak Karaoğul ile durumu 3-2 yaptı ama bu gol puan almaya yetmedi.
ESENLER EROKSPOR PUANINI 15'E YÜKSELTTİ
Bu galibiyetle birlikte Esenler Erokspor, ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, maç sonrası geçici puan durumunda 12. sıraya çıktı.
Ankara Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.
GELECEK MAÇLAR
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Muğlaspor'a konuk olacak.
Ankara Keçiörengücü ise aynı gün saat 13.30'da sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
GERİDEN GELDİ, ÜÇ GOLLE KAZANDI
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 15. dakikada Mame Biram Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Esenler Erokspor, 51. dakikada Mame Mor Faye'nin golüyle beraberliği yakaladı.
Ev sahibi ekip, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle 2-1 öne geçti.
Esenler Erokspor'da Bahadır Öztürk, 64. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip Ankara Keçörengücü, 78. dakikada İshak Karaoğul ile durumu 3-2 yaptı ama bu gol puan almaya yetmedi.
ESENLER EROKSPOR PUANINI 15'E YÜKSELTTİ
Bu galibiyetle birlikte Esenler Erokspor, ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltti. İstanbul temsilcisi, maç sonrası geçici puan durumunda 12. sıraya çıktı.
Ankara Keçiörengücü ise 20 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.
GELECEK MAÇLAR
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Muğlaspor'a konuk olacak.
Ankara Keçiörengücü ise aynı gün saat 13.30'da sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.