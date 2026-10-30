Bitshiabu'dan Okan Buruk'a teşekkür

Galatasaray'ın Fransız stoperi El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor maçının ardından takımının performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "OKAN BURUK'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Karşılaşmada hem takım olarak hem de bireysel anlamda iyi bir performans sergilediklerini belirten Bitshiabu, "Takım olarak ve bireysel olarak Konya'da iyi performans gösterdik. Okan Buruk'a bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR"
Sarı-kırmızılı kulüpteki atmosferden ve taraftarların desteğinden övgüyle söz eden Fransız futbolcu, "Galatasaray'da inanılmaz atmosfer var. Taraftarlarımız da harika destek veriyor. Ben de onlar adına en iyisini yapmak istiyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
İLK MAÇINDA HATASIZ PAS PERFORMANSI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'ın 4-0 kazandığı mücadelede 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil olan Fransız savunmacı, kısa sürede ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
PASLARINDA YÜZDE 100 İSABET
Bitshiabu, sahada kaldığı bölümde kullandığı 17 pasın tamamını takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Rakip yarı sahadaki paslarında da hata yapmayan genç stoper, 15 kısa ve 2 uzun pas denemesinde bulundu.
Savunma performansıyla da öne çıkan Bitshiabu, girdiği ikili mücadeleyi kazanırken 1 top kapma ve 2 uzaklaştırmaya imza attı.
İlk maçını pas hatası yapmadan tamamlayan Fransız futbolcu, Galatasaray kariyerine olumlu bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmada hem takım olarak hem de bireysel anlamda iyi bir performans sergilediklerini belirten Bitshiabu, "Takım olarak ve bireysel olarak Konya'da iyi performans gösterdik. Okan Buruk'a bana şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR"
Sarı-kırmızılı kulüpteki atmosferden ve taraftarların desteğinden övgüyle söz eden Fransız futbolcu, "Galatasaray'da inanılmaz atmosfer var. Taraftarlarımız da harika destek veriyor. Ben de onlar adına en iyisini yapmak istiyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
İLK MAÇINDA HATASIZ PAS PERFORMANSI
Galatasaray'ın yeni transferlerinden El Chadaille Bitshiabu, Konyaspor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'ın 4-0 kazandığı mücadelede 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna dahil olan Fransız savunmacı, kısa sürede ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
PASLARINDA YÜZDE 100 İSABET
Bitshiabu, sahada kaldığı bölümde kullandığı 17 pasın tamamını takım arkadaşlarıyla buluşturdu. Rakip yarı sahadaki paslarında da hata yapmayan genç stoper, 15 kısa ve 2 uzun pas denemesinde bulundu.
Savunma performansıyla da öne çıkan Bitshiabu, girdiği ikili mücadeleyi kazanırken 1 top kapma ve 2 uzaklaştırmaya imza attı.
İlk maçını pas hatası yapmadan tamamlayan Fransız futbolcu, Galatasaray kariyerine olumlu bir başlangıç yaptı.