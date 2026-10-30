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Szymanski gol attı ama Rennes fark yedi!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Nice, sahasında Rennes'i 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmesine rağmen farklı mağlubiyeti önleyemedi.

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calendar 30 Ekim 2026 22:56
Haber: Sporx.com
Szymanski gol attı ama Rennes fark yedi!
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Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Nice ile Rennes, Allianz Riviera'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Nice, gol düellosuna sahne olan mücadelede Rennes'i 5-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SZYMANSKI'DEN BERABERLİK GOLÜ

Karşılaşmanın 12. dakikasında Elye Wahi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Nice'e cevap, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sebastian Szymanski'den geldi.

Polonyalı futbolcu, 15. dakikada Mahamadou Nagida'nın asistinde topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1.

Ancak Rennes'in beraberlik sevinci uzun sürmedi. Nice, 34. dakikada Wahi'nin bir kez daha penaltıdan bulduğu golle öne geçti.

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Jonathan Clauss'un golüyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ

Nice, 52. dakikada Mohamed Amoura'nın golüyle farkı üçe çıkardı.

Rennes, 58. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle skoru 4-2'ye getirdi.

Karşılaşmada son sözü ise 73. dakikada Sepe Elye Wahi söyledi. Nice'in Fransız golcüsü, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü atarak hat-trick yaptı.

SZYMANSKI'NİN GOLÜ YETMEDİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerini Rennes'de sürdüren Sebastian Szymanski, Nice karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Polonyalı orta saha oyuncusu, takımının farklı yenilgisini engelleyemedi.

Szymanski, böylece Rennes formasıyla ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.



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