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Yunus Akgün: "Onlara armağan olsun"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, galibiyeti Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'e armağan etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 22:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Onlara armağan olsun'
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "Lille deplasmanı, Fenerbahçe derbisi ve Konyaspor galibiyeti. Neler düşünüyorsunuz?" sorusunun ardından, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Derbi sonrası kısa bir süremiz vardı; o sürede iyi çalıştık, iyi hazırlandık. İki tane çok büyük galibiyet aldık ve öz güvenimiz yüksekti. Bu maçta hata yapmamamız gerektiğini biliyorduk, uçakta bunu çok konuştuk. Bugün çok net bir skorla, çok iyi bir oyun sergileyerek kazandığımız için çok mutluyum." yanıtını verdi.

Yunus Akgün, "Golün hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna ise, " Böyle bir golü hem taraftarlarımız bekliyordu hem de ben bekliyordum açıkçası. Güzel oldu, taraftarlarımıza da armağan olsun bu güzel gol. Şunu unutmayalım; Abdülkerim ağabey cezalıydı. Bu galibiyeti hem ona hem de Osimhen'in bir kızı dünyaya geldi ona armağan ediyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz." sözleriyle cevap verdi.



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