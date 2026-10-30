Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Galatasaray
4
Bugün
BİTTİ
Esenler Erokspor
3
Keçiörengücü
2
CANLI
Elversberg
3
Mainz 05
0
CANLI
19'
Villarreal
0
Espanyol
0
Bugün
BİTTİ
Le Havre
1
PSG
5
Bugün
BİTTİ
Nice
5
Rennes
2
CANLI
14'
Lille
0
Lens
0
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Rafael Leao: "Henüz yüzde yüz değilim"

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Konyaspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao: 'Henüz yüzde yüz değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli futbolcu, "Çok iyi bir takım olmayı başardık. Takım olarak çok iyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra özgüven kazandık ve bu maça iyi şekilde kazandık. Duran toplara iyi çalışıyoruz, oranda da gol çıkarmak önemliydi. Kalitemize göre daha fazla gol çıkarmamız gerekirdi. Bu oyunun hakkı daha fazla goldü." dedi.

"YÜZDE YÜZ DEĞİL"

Sözlerine devam eden Rafael Leao, "Barcelona ve Konyaspor maçları en iyi maçlarımdı. Rafael Leao'nun yüzde yüzü bu değil. Sakatlıktan döndüm, teknik ekip çok yanımda oldu. Taraftarlar da beni destekliyor. Daha iyisini yapacğaım. İlk golüm için de mutluyum. Birlik olmak çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart maçında adapte olacağız." diye konuştu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI MESAJI

Rafael Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'A ADAPTASYONU

Leao, son olarak, "Galatasaray'a geldiğim andan beri basın, hocalarım, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Beni kucakladılar. Ailem de burada çok mutlu, İstanbul'un keyfini çıkarıyorlar. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni çok mutlu oluyor. Galatasaray'ın hak ettiği yerde devam etmesi için çalışmaktan çok mutluyum." sözlerini kullandı.



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.