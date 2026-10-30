Osimhen sakatlandı mı? Sekerek gitti!

Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Konyaspor maçının ardından deplasman tribününe gitti. Osimhen'in bu anlarda yüzünün gülmesiyle birlikte sekmesi dikkat çekti.
27 yaşındaki futbolcu ilk yarıda kısa süreli bir sakatlık yaşamış ve tedavi görmüştü. Konyaspor maçında 12. dakikada ağları havalandıran Osimhen, 61. dakikada ise yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
27 yaşındaki futbolcu ilk yarıda kısa süreli bir sakatlık yaşamış ve tedavi görmüştü. Konyaspor maçında 12. dakikada ağları havalandıran Osimhen, 61. dakikada ise yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.