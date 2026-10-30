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Osimhen sakatlandı mı? Sekerek gitti!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Konyaspor maçının ardından deplasman tribününe gitti. Osimhen'in sekerek tribüne gitmesi dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 22:06
Osimhen sakatlandı mı? Sekerek gitti!
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Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Konyaspor maçının ardından deplasman tribününe gitti. Osimhen'in bu anlarda yüzünün gülmesiyle birlikte sekmesi dikkat çekti.

27 yaşındaki futbolcu ilk yarıda kısa süreli bir sakatlık yaşamış ve tedavi görmüştü. Konyaspor maçında 12. dakikada ağları havalandıran Osimhen, 61. dakikada ise yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.









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