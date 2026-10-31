Türk futboluna damga vurmuş dört önemli isim, İstanbul'da buluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve son dönemde adı yeniden sarı-lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin, Boğaz'da bir restoranda bir araya geldi.
EZELİ RAKİPLERİN EFSANELERİ AYNI MASADA
Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla önemli başarılara imza atan dört isim, bu kez yeşil sahaların dışında aynı masayı paylaştı.
Ezeli rakiplerin efsane isimlerini buluşturan bu buluşma, Türk futbolunun farklı dönemlerine damga vuran isimleri bir araya getirmesiyle dikkat çekti.
EZELİ RAKİPLERİN EFSANELERİ AYNI MASADA
Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla önemli başarılara imza atan dört isim, bu kez yeşil sahaların dışında aynı masayı paylaştı.
Ezeli rakiplerin efsane isimlerini buluşturan bu buluşma, Türk futbolunun farklı dönemlerine damga vuran isimleri bir araya getirmesiyle dikkat çekti.