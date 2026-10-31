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Efsane isimler buluştu! Aykut Kocaman...

Adı son günlerde yeniden Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman, İstanbul'da eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen ve Beşiktaş'In efsane isimlerinden Metin Tekin ve Gökhan Keskin ile buluştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 00:27
Efsane isimler buluştu! Aykut Kocaman...
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Türk futboluna damga vurmuş dört önemli isim, İstanbul'da buluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve son dönemde adı yeniden sarı-lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri Metin Tekin ve Gökhan Keskin, Boğaz'da bir restoranda bir araya geldi.

EZELİ RAKİPLERİN EFSANELERİ AYNI MASADA

Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla önemli başarılara imza atan dört isim, bu kez yeşil sahaların dışında aynı masayı paylaştı.

Ezeli rakiplerin efsane isimlerini buluşturan bu buluşma, Türk futbolunun farklı dönemlerine damga vuran isimleri bir araya getirmesiyle dikkat çekti.





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