Dusan Vlahovic'e özel taktik

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın golcüsü Dusan Vlahovic'in hücumdaki rolünü yeniden şekillendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp oyuncunun sırtı dönük şekilde topla buluşmasının hücumları tahmin edilebilir hale getirdiğini düşünen İtalyan çalıştırıcı, bu tür pozisyonları azaltma kararı aldı.
Vlahovic'in zaman zaman son vuruşlarda yorgun kalmasını da göz önünde bulunduran Italiano, yıldız oyuncunun enerjisini ceza sahasındaki bitirici hamlelerine saklamasını istiyor.
İÇ SAHADA ŞART
Yeni oyun planında Beşiktaş'ın hücum organizasyonları, Vlahovic'i ceza sahasında daha fazla topla buluşturacak şekilde düzenlenecek. Bu sistemin özellikle iç sahada kapanan rakiplere karşı uygulanması planlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyü geriye gelip oyun kurulurken kullanmak yerine savunma arasındaki boşluklarda ve gol bölgelerinde topla buluşturmaya çalışacak. Böylelikle son maçlarda sessiz kalan Vlahovic'in hücumdaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
SON ÜÇ MAÇTA GOL ATAMADI
Vlahovic, son üç resmî maçta fileleri havalandıramadı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını boş geçen Sırp yıldız, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçında da gol atamadı.
Vlahovic'in zaman zaman son vuruşlarda yorgun kalmasını da göz önünde bulunduran Italiano, yıldız oyuncunun enerjisini ceza sahasındaki bitirici hamlelerine saklamasını istiyor.
İÇ SAHADA ŞART
Yeni oyun planında Beşiktaş'ın hücum organizasyonları, Vlahovic'i ceza sahasında daha fazla topla buluşturacak şekilde düzenlenecek. Bu sistemin özellikle iç sahada kapanan rakiplere karşı uygulanması planlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyü geriye gelip oyun kurulurken kullanmak yerine savunma arasındaki boşluklarda ve gol bölgelerinde topla buluşturmaya çalışacak. Böylelikle son maçlarda sessiz kalan Vlahovic'in hücumdaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
SON ÜÇ MAÇTA GOL ATAMADI
Vlahovic, son üç resmî maçta fileleri havalandıramadı. Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını boş geçen Sırp yıldız, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçında da gol atamadı.