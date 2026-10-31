Dirk Kuyt'tan uyarı: 'Bizim işimiz futbol oynamak'

Fenerbahçe'de yönetim hoca arayışına devam ederken, İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumlu olarak göreve getirilen Dirk Kuyt da yaşanan gelişmelerin ardından takımı ayağa kaldırmak için kolları sıvadı, yoğun bir mesai içine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni göreviyle çarşamba gününden itibaren sarı-lacivertli futbolcularla antrenman yapan Kuyt'ın, Göztepe'yi yenerek kulüpteki havayı değiştirmeyi planladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının alınacak bir galibiyetle özellikle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool maçı öncesi moral kazanacaklarını düşündüğü bildirildi.
Ayrıca Kuyt'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı toplantılarda sürekli uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
"BİZİM İŞİMİZ FUTBOL OYNAMAK"
Yönetimin hoca arayışının kendilerini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adamın, "Bizim işimiz futbol oynamak. Biz işimize bakmalıyız. İdari işler yönetimi ilgilendirir. Sadece sahaya ve alacağımız üç puana odaklanmamız gerekiyor. Hepiniz Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen oyuncularsınız. Bu yüzden tek yapmamız gereken şey galibiyetlere odaklanmak. Biz kazandıkça taraftarımız da bizim yanımızda olmaya devam eder" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının alınacak bir galibiyetle özellikle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Liverpool maçı öncesi moral kazanacaklarını düşündüğü bildirildi.
Ayrıca Kuyt'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı toplantılarda sürekli uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.
"BİZİM İŞİMİZ FUTBOL OYNAMAK"
Yönetimin hoca arayışının kendilerini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adamın, "Bizim işimiz futbol oynamak. Biz işimize bakmalıyız. İdari işler yönetimi ilgilendirir. Sadece sahaya ve alacağımız üç puana odaklanmamız gerekiyor. Hepiniz Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen oyuncularsınız. Bu yüzden tek yapmamız gereken şey galibiyetlere odaklanmak. Biz kazandıkça taraftarımız da bizim yanımızda olmaya devam eder" ifadelerini kullandığı öğrenildi.