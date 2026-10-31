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Victor Osimhen'e Messi benzetmesi!

Uğur Meleke, köşesinde Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 10:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'e Messi benzetmesi!
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Uğur Meleke, Hürriyet'teki köşesinde Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Meleke, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Galatasaray rahat bir şekilde sonuca giderken dengeyi bozan dokunuş yine Osimhen'den geldi. Üstelik uzun bir seyahatin ardından ayağının tozuyla çıktığı bir müsabakada yaptı bunu. Yıpratıcı bir yolculuğun peşine Osimhen'in yine de ilk 11'de oynamasını ve bir saat sahada kalmasını ne profesyonellikle ne de herhangi bir stratejiyle açıklayabilirsiniz bence. Bunun tek ve güçlü bir sebebi var: "Sevgi". Osimhen 7 yaşında sabahtan akşama mahallede plastik top peşinde koşan bir çocuk gibi seviyor futbolu hala.

Bundan yıllar önce Barcelona'nın genç teknik adamı Luis Enrique, 3-0'ı bulduğu bir Eibar maçının 80'inci dakikasında Messi'yi dinlendirmek ve korumak için oyundan almak istemiş, Arjantinli futbolcu çıkmayı reddedince Neymar terk etmek zorunda kalmıştı sahayı! Oysa Luis Enrique hafta içi Şampiyonlar Ligi, hafta sonu da El Clasico oynayacakları için dinlendirmek istemişti sadece Messi'yi.

Messi'nin içinde de o yedi yaşındaki çocuk vardı işte. Zaten onu tüm zamanların en iyisi yapan da o 7 yaşındaki çocuk oldu."  



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