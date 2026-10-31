Vincenzo Italiano'dan Vlahovic ve Oh planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Dusan Vlahovic'in son dönemdeki performansının ardından Hyeon-Gyu Oh'a daha fazla süre vermesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güney Koreli futbolcu, Hoffenheim maçında 2 golle yıldızlaşırken Başakşehir karşılaşmasında da kilidi açan isim olmuştu.
Pazar ve perşembe günleri arasında peş peşe Kasımpaşa ile Celtic deplasmanlarına gidecek olan Beşiktaş'ta Italiano, bu maçlardan birinde Oh'u, diğerinde ise Vlahovic'i 11'de değerlendirmeyi planlıyor.
Pazar ve perşembe günleri arasında peş peşe Kasımpaşa ile Celtic deplasmanlarına gidecek olan Beşiktaş'ta Italiano, bu maçlardan birinde Oh'u, diğerinde ise Vlahovic'i 11'de değerlendirmeyi planlıyor.