Galatasaray'da Batrakov fırtınası: 'Altın çocuk'

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, ligde Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta performansıyla öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus futbolcu, Konyaspor karşılaşmasını 1 gol, 1 asistle tamamladı. Spor yazarları, 21 yaşındaki genç futbolcunun performansını değerlendirdi.
İşte Batrakov için yapılan yorumlar:
İlker Yağcıoğlu: "Batrakov ilk geldiği günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Müthiş bir oyun zekası var. Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor."
Erman Toroğlu: "Batrakov doğru yatırım. Bence dünkü maçın en önemli olayı Batrakov'du. Bu çocuk yükselen bir grafikle devam ediyor. Çok basit oynuyor, gerektiği zaman gereken işi yapıyor. Top gelmeden evvel nereye atacağını çok iyi kestiriyor. Çünkü dünyada toptan daha hızlı futbolcu yok. Onun için de zeki bir adam; topu koşturuyor. Meşin yuvarlağı alıp eveleyip gevelemiyor."
Osman Şenher: "Batrakov, Galatasaray'ın altın çocuğu. Verdiği paslar, attığı gol, oyun içindeki fonksiyonlarıyla çok özel bir futbolcu. Ve inanın Rus futbolcunun bu kadar başarılı olması, Torreira, Lemina ve Sara'nın da temposunu artırdı."
Attila Gökçe: "Galatasaray'ın en yaratıcı, çalışkan ve üretken oyuncusu Alexey Batrakov'du. Kendi ceza alanı içinde savunma hamleleri yaparken, topu kazanıp atağa yöneldiği anlarda rakip yarı alanın iki korner bayrağına da uğraması, sahayı enine boyuna hızlı bir traktör gibi sürmesiydi. 2 top çalma, asist ve gol… Maçı klasıyla imzaladı."
Mustafa Çulcu: "Batrakov her maç üstüne koya koya oynuyor, izleyenlere keyif veriyor, gollerini atmaya devam ediyor."
Mehmet Özdilek: "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz.... Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı."
İşte Batrakov için yapılan yorumlar:
İlker Yağcıoğlu: "Batrakov ilk geldiği günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Müthiş bir oyun zekası var. Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor."
Erman Toroğlu: "Batrakov doğru yatırım. Bence dünkü maçın en önemli olayı Batrakov'du. Bu çocuk yükselen bir grafikle devam ediyor. Çok basit oynuyor, gerektiği zaman gereken işi yapıyor. Top gelmeden evvel nereye atacağını çok iyi kestiriyor. Çünkü dünyada toptan daha hızlı futbolcu yok. Onun için de zeki bir adam; topu koşturuyor. Meşin yuvarlağı alıp eveleyip gevelemiyor."
Osman Şenher: "Batrakov, Galatasaray'ın altın çocuğu. Verdiği paslar, attığı gol, oyun içindeki fonksiyonlarıyla çok özel bir futbolcu. Ve inanın Rus futbolcunun bu kadar başarılı olması, Torreira, Lemina ve Sara'nın da temposunu artırdı."
Attila Gökçe: "Galatasaray'ın en yaratıcı, çalışkan ve üretken oyuncusu Alexey Batrakov'du. Kendi ceza alanı içinde savunma hamleleri yaparken, topu kazanıp atağa yöneldiği anlarda rakip yarı alanın iki korner bayrağına da uğraması, sahayı enine boyuna hızlı bir traktör gibi sürmesiydi. 2 top çalma, asist ve gol… Maçı klasıyla imzaladı."
Mustafa Çulcu: "Batrakov her maç üstüne koya koya oynuyor, izleyenlere keyif veriyor, gollerini atmaya devam ediyor."
Mehmet Özdilek: "Şu anda Galatasaray'da doğru pası, düzgün pası... Batrakov yani... İnanılmaz.... Ne arkasına atıyor ne çok önüne atıyor. Attığı gol de çok kalite. Batrakov, takım içinde sazı eline aldı."