Galatasaray, ligde 4. kez kalesini kapattı

Galatasaray, ligin 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
Daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ne gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı da kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol yedi.
Daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ne gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı da kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol yedi.