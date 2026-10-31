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İskoçya'da Beşiktaş paniği! Glasgow'da alarm verildi

Beşiktaş'ın 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı maçın Bonfire Night kutlamalarıyla aynı geceye denk gelmesi, İskoçya'da güvenlik önlemlerini artırdı. Olası protestoların da gündemde olduğu ülkede, geniş çaplı operasyon kapsamında bin 700'e kadar polis görevlendirilebilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 11:47
Haber: Sporx.com dış haberler
İskoçya'da Beşiktaş paniği! Glasgow'da alarm verildi
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Celtic'e konuk olacağı karşılaşma öncesinde İskoçya'da geniş çaplı güvenlik hazırlığı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Glasgow'daki mücadele, Bonfire Night kutlamalarıyla aynı geceye denk gelirken olası protestolar da polisi harekete geçirdi.

BBC'nin aktardığına göre İskoçya Polisi, 5 Kasım ve çevresindeki günlerde bin 700'e kadar personel görevlendirebilecek. "Operation Amberlight" adlı operasyona İngiltere ve Galler'deki 18 polis teşkilatı destek verecek. Yetkililer, bunun Donald Trump'ın 2025'teki İskoçya ziyaretinden bu yana ülkedeki en büyük koordineli güvenlik operasyonu olacağını belirtti.

BONFIRE NIGHT NEDİR?

Birleşik Krallık'ta her yıl 5 Kasım'da düzenlenen Bonfire Night, 1605'te İngiliz Parlamentosu'nu havaya uçurma girişiminin başarısız olmasını anmak için kutlanıyor. Guy Fawkes Gecesi olarak da bilinen etkinliklerde büyük ateşler yakılıyor ve havai fişek gösterileri yapılıyor.

MAÇ GECESİ ALARM

Celtic Park'taki maçın yanı sıra kutlamalar ve gerçekleşmesi muhtemel protestolar için önlem alınacak. Sosyal medyadaki protesto çağrılarının hayata geçip geçmeyeceği henüz belirsiz. 2023'teki kutlamalarda yaşanan olaylarda 62 polis yaralanmıştı. Bu nedenle Glasgow'un belirli bölgelerinde 30 Ekim-9 Kasım tarihlerinde havai fişek kullanımı yasaklanacak. Açıklanan personel sayısı yalnızca maç güvenliğini değil, İskoçya genelindeki operasyonu kapsıyor.



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