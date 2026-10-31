Real Madrid'i sevindiren haber: Arda Güler

İspanya LaLiga'da sezonun 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander'le karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON DURUMU BELLİ OLDU
Racing Santander'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Real Madrid'de Arda Güler, hafta içinde yapılan iki antrenmanda yer almadı.
AS'ta yer alan haberde milli yıldızın kas gerilmesi nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi.
RACING MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Ancak dün gerçekleştirilen antrenmanda Arda Güler'in takımla birlikte çalıştığı ve Racing Santander maçında forma giyebileceği aktarıldı.
Real Madrid'in bu sezon en dikkat çeken isimlerinden biri olan Arda, son oynanan Barcelona maçında da etkili bir performans sergilemişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 12 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti. Arda'nın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.
Racing Santander'le oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Real Madrid'de Arda Güler, hafta içinde yapılan iki antrenmanda yer almadı.
AS'ta yer alan haberde milli yıldızın kas gerilmesi nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi.
RACING MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Ancak dün gerçekleştirilen antrenmanda Arda Güler'in takımla birlikte çalıştığı ve Racing Santander maçında forma giyebileceği aktarıldı.
Real Madrid'in bu sezon en dikkat çeken isimlerinden biri olan Arda, son oynanan Barcelona maçında da etkili bir performans sergilemişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 12 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti. Arda'nın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.