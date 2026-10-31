Aston Villa'dan Carragher'a dava kararı!

Aston Villa, Liverpool'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher'ın açıklamalarını yargıya taşıma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz kulübü, hafta içinde yaptığı yorumlarla tepki çeken Carragher hakkında cuma günü başkan Nassef Sawiris imzasıyla bir açıklama yayımladı.
"YÜKSELİŞİMİZİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"
Kulüple ilişkilerini korumak amacıyla isimlerinin açıklanmasını istemeyen, Aston Villa'nın tutumu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Sawiris'in konuyu Sky yönetiminin üst kademelerine taşıdığını belirtti. Villa yönetimi, Carragher'ın davranışlarını kabul edilemez buluyor.
Sawiris, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:
"Bu büyük kulübün emanetçileri olarak, herhangi bir medya kuruluşunda Villa taraftarlarına küfredilirken sessiz kalamayız. Eleştirel bir görüş belirtmek başka, taraftarlara küfredip ertesi hafta hiçbir şey olmamış gibi ekranlara çıkmak başkadır."
CARRAGHER NE SÖYLEDİ?
48 yaşındaki Carragher, Stick to Football adlı podcast programında Aston Villa'nın futbol dünyasındaki konumu ve teknik direktör Unai Emery'nin geleceği hakkında yaptığı yorumlarla taraftarların tepkisini çekmişti.
"Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak" diyen Carragher, Emery'nin Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçebileceğini öne sürmüştü.
The Mirror'ın aktardığı açıklamalarda Emery'nin yaptıklarını "inanılmaz" olarak nitelendiren Carragher, "Yeniden bir devi çalıştırma fırsatını mutlaka ister" ifadelerini kullanmıştı.
Carragher, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Hoşunuza gitse de gitmese de futbolda bir hiyerarşi var. Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu Cristiano Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da takımlar olacaktır ve Villa onların oyuncularını ya da teknik direktörlerini alacaktır. O yüzden kesin lan sesinizi, Aston Villa taraftarları. Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak."
MANCHESTER UNITED'DA EMERY İDDİASI
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in geleceği, geçen hafta sonu Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından yoğun biçimde tartışılmaya başlanmıştı. Bu sonuçla United'ın galibiyet hasreti sekiz maça çıkmıştı.
The Athletic'in 23 Ekim tarihli haberinde, Emery'nin Old Trafford yönetiminde büyük takdir gördüğü belirtilmişti. Ancak İspanyol teknik adamın talep edeceği yetkilerin, Jim Ratcliffe'in kontrolü devralmasının ardından oluşturulan yönetim yapısıyla uyuşmadığı aktarılmıştı.
Manchester United yönetimi ise daha sonra aldığı kararla, sonuçları düzeltmesi için Carrick'e daha fazla süre tanımayı tercih etti.
"YÜKSELİŞİMİZİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"
Kulüple ilişkilerini korumak amacıyla isimlerinin açıklanmasını istemeyen, Aston Villa'nın tutumu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Sawiris'in konuyu Sky yönetiminin üst kademelerine taşıdığını belirtti. Villa yönetimi, Carragher'ın davranışlarını kabul edilemez buluyor.
Sawiris, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:
"Bu büyük kulübün emanetçileri olarak, herhangi bir medya kuruluşunda Villa taraftarlarına küfredilirken sessiz kalamayız. Eleştirel bir görüş belirtmek başka, taraftarlara küfredip ertesi hafta hiçbir şey olmamış gibi ekranlara çıkmak başkadır."
CARRAGHER NE SÖYLEDİ?
48 yaşındaki Carragher, Stick to Football adlı podcast programında Aston Villa'nın futbol dünyasındaki konumu ve teknik direktör Unai Emery'nin geleceği hakkında yaptığı yorumlarla taraftarların tepkisini çekmişti.
"Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak" diyen Carragher, Emery'nin Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçebileceğini öne sürmüştü.
The Mirror'ın aktardığı açıklamalarda Emery'nin yaptıklarını "inanılmaz" olarak nitelendiren Carragher, "Yeniden bir devi çalıştırma fırsatını mutlaka ister" ifadelerini kullanmıştı.
Carragher, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Hoşunuza gitse de gitmese de futbolda bir hiyerarşi var. Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu Cristiano Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da takımlar olacaktır ve Villa onların oyuncularını ya da teknik direktörlerini alacaktır. O yüzden kesin lan sesinizi, Aston Villa taraftarları. Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak."
MANCHESTER UNITED'DA EMERY İDDİASI
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in geleceği, geçen hafta sonu Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından yoğun biçimde tartışılmaya başlanmıştı. Bu sonuçla United'ın galibiyet hasreti sekiz maça çıkmıştı.
The Athletic'in 23 Ekim tarihli haberinde, Emery'nin Old Trafford yönetiminde büyük takdir gördüğü belirtilmişti. Ancak İspanyol teknik adamın talep edeceği yetkilerin, Jim Ratcliffe'in kontrolü devralmasının ardından oluşturulan yönetim yapısıyla uyuşmadığı aktarılmıştı.
Manchester United yönetimi ise daha sonra aldığı kararla, sonuçları düzeltmesi için Carrick'e daha fazla süre tanımayı tercih etti.