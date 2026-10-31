Bugün
19:00
Fenerbahçe
Göztepe
CANLI
39'
Erzurumspor
0
Arca Çorum
1
Bugün
16:00
Kocaelispor
Rizespor
CANLI
39'
Vanspor FK
0
Sarıyer
0
Bugün
16:00
Karagümrük
Pendikspor
Bugün
16:00
Bursaspor
Bandırmaspor
Bugün
19:00
Manisa FK
Batman Petrolspor
Bugün
17:30
Augsburg
Freiburg
Bugün
17:30
Leverkusen
VfB Stuttgart
Bugün
17:30
Mönchengladbach
Paderborn
Bugün
17:30
Schalke 04
RB Leipzig
Bugün
17:30
Werder Bremen
Hoffenheim
Bugün
20:30
Bayern Munih
B. Dortmund
Bugün
15:30
Chelsea
M. United
Bugün
18:00
Bournemouth
Leeds United
Bugün
18:00
Brentford
N. Forest
Bugün
18:00
Coventry City
Sunderland
Bugün
18:00
Hull City
Ipswich Town
Bugün
18:00
M.City
Brighton
Bugün
20:30
Tottenham
C.Palace
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
16:00
Levante
Atletico Madrid
Bugün
18:15
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Bugün
20:30
Real Betis
Malaga
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
17:00
Bologna
Monza
Bugün
20:00
Udinese
Roma
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
18:30
Feyenoord
Fortuna Sittard
Bugün
20:45
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Bugün
20:45
PSV Eindhoven
Willem
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Aston Villa'dan Carragher'a dava kararı!

Aston Villa, kulüp ve taraftarlarına yönelik sözleri nedeniyle Jamie Carragher hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 13:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan Carragher'a dava kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Aston Villa, Liverpool'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher'ın açıklamalarını yargıya taşıma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz kulübü, hafta içinde yaptığı yorumlarla tepki çeken Carragher hakkında cuma günü başkan Nassef Sawiris imzasıyla bir açıklama yayımladı.

"YÜKSELİŞİMİZİ KİMSE ENGELLEYEMEZ"

Tümü
Kulübün açıklamasında, "Aston Villa, kulübümüz ve taraftarlarımız hakkındaki kabul edilemez hakaretleri nedeniyle Jamie Carragher hakkında hukuki süreç başlatacaktır. Aston Villa, İngiltere ve Avrupa futbolundaki yükselişinin herhangi biri tarafından engellenmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kulüple ilişkilerini korumak amacıyla isimlerinin açıklanmasını istemeyen, Aston Villa'nın tutumu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Sawiris'in konuyu Sky yönetiminin üst kademelerine taşıdığını belirtti. Villa yönetimi, Carragher'ın davranışlarını kabul edilemez buluyor.

Sawiris, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu büyük kulübün emanetçileri olarak, herhangi bir medya kuruluşunda Villa taraftarlarına küfredilirken sessiz kalamayız. Eleştirel bir görüş belirtmek başka, taraftarlara küfredip ertesi hafta hiçbir şey olmamış gibi ekranlara çıkmak başkadır."

CARRAGHER NE SÖYLEDİ?

48 yaşındaki Carragher, Stick to Football adlı podcast programında Aston Villa'nın futbol dünyasındaki konumu ve teknik direktör Unai Emery'nin geleceği hakkında yaptığı yorumlarla taraftarların tepkisini çekmişti.

"Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak" diyen Carragher, Emery'nin Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçebileceğini öne sürmüştü.

The Mirror'ın aktardığı açıklamalarda Emery'nin yaptıklarını "inanılmaz" olarak nitelendiren Carragher, "Yeniden bir devi çalıştırma fırsatını mutlaka ister" ifadelerini kullanmıştı.

Carragher, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Hoşunuza gitse de gitmese de futbolda bir hiyerarşi var. Real Madrid, Manchester United'ın en iyi oyuncusunu alır; bunu Cristiano Ronaldo'da yaptılar. Aston Villa'nın altında da takımlar olacaktır ve Villa onların oyuncularını ya da teknik direktörlerini alacaktır. O yüzden kesin lan sesinizi, Aston Villa taraftarları. Aston Villa hiçbir zaman Manchester United olmayacak."

MANCHESTER UNITED'DA EMERY İDDİASI

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in geleceği, geçen hafta sonu Bournemouth karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından yoğun biçimde tartışılmaya başlanmıştı. Bu sonuçla United'ın galibiyet hasreti sekiz maça çıkmıştı.

The Athletic'in 23 Ekim tarihli haberinde, Emery'nin Old Trafford yönetiminde büyük takdir gördüğü belirtilmişti. Ancak İspanyol teknik adamın talep edeceği yetkilerin, Jim Ratcliffe'in kontrolü devralmasının ardından oluşturulan yönetim yapısıyla uyuşmadığı aktarılmıştı.

Manchester United yönetimi ise daha sonra aldığı kararla, sonuçları düzeltmesi için Carrick'e daha fazla süre tanımayı tercih etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.