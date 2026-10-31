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Beşiktaş'ta Kasımpaşa öncesi iki eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Kasımpaşa öncesi iki eksik
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Tümü
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

- Eksikler

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.

- Kart ceza sınırındakiler

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.

- Beşiktaş, rakibini son 5 maçta 1 kez yendi

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.

- Deplasmanda 1 galibiyet aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti.

Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.

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