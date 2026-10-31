Bugün
19:00
Fenerbahçe
Göztepe
CANLI
38'
Erzurumspor
0
Arca Çorum
1
Bugün
16:00
Kocaelispor
Rizespor
CANLI
38'
Vanspor FK
0
Sarıyer
0
Bugün
16:00
Karagümrük
Pendikspor
Bugün
16:00
Bursaspor
Bandırmaspor
Bugün
19:00
Manisa FK
Batman Petrolspor
Bugün
17:30
Augsburg
Freiburg
Bugün
17:30
Leverkusen
VfB Stuttgart
Bugün
17:30
Mönchengladbach
Paderborn
Bugün
17:30
Schalke 04
RB Leipzig
Bugün
17:30
Werder Bremen
Hoffenheim
Bugün
20:30
Bayern Munih
B. Dortmund
Bugün
15:30
Chelsea
M. United
Bugün
18:00
Bournemouth
Leeds United
Bugün
18:00
Brentford
N. Forest
Bugün
18:00
Coventry City
Sunderland
Bugün
18:00
Hull City
Ipswich Town
Bugün
18:00
M.City
Brighton
Bugün
20:30
Tottenham
C.Palace
Bugün
23:00
Aston Villa
Fulham
Bugün
16:00
Levante
Atletico Madrid
Bugün
18:15
Rayo Vallecano
Celta Vigo
Bugün
20:30
Real Betis
Malaga
Bugün
23:00
Barcelona
Alaves
Bugün
17:00
Bologna
Monza
Bugün
20:00
Udinese
Roma
Bugün
22:45
AC Milan
Inter
Bugün
22:45
Troyes
Le Mans
Bugün
18:30
Feyenoord
Fortuna Sittard
Bugün
20:45
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
Bugün
20:45
PSV Eindhoven
Willem
Bugün
23:00
Ajax
Alkmaar
Bugün
23:00
Cambuur
Go Ahead Eagles

Gaziantep FK, kötü seriyi bitirmek istiyor

Gaziantep FK, ligde Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep, bu maçla birlikte ligdeki kötü serisine son vermek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK, kötü seriyi bitirmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde yaptığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Tümü
Son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Gaziantep FK, Trabzonspor karşısında bu kötü serisine son vermek istiyor.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi, Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve son olarak Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.

Son 4 lig maçından puan çıkaramayan Gaziantep FK, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Gaziantep FK'de 7 eksik

Kırmızı-siyahlı ekipte Erzurumspor FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor'a karşı galibiyet alamadı

Gaziantep FK, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

İki takım arasında oynanan lig maçlarının 9'unu Trabzonspor kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavili ekibe deplasmanda konuk olduğu 7 lig maçının 6'sını kaybeden Gaziantep FK, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.