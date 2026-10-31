Samsunspor'da Başakşehir öncesi üç eksik

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yaşayan Samsunspor, İstanbul Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.
SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK
Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Emre Kılınç, Fatih Kaya ve kart cezalısı Afonso Sousa, İstanbul Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Samsun ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica de son oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Ligde çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yaşayan Samsunspor, İstanbul Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor.
SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK
Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Emre Kılınç, Fatih Kaya ve kart cezalısı Afonso Sousa, İstanbul Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Samsun ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica de son oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek.