Kasımpaşa'da hedef 3'te 3!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan, 1'inde mağlup olan Kasımpaşa, 16 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 18 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Son 6 maçta tek yenilgi
Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadığı son 6 karşılaşmada bir mağlubiyet yaşadı.
Lacivert-beyazlı ekip, bu maçların 3'ünü kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'de çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan, 1'inde mağlup olan Kasımpaşa, 16 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Lacivert-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.
Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 18 puanla 4. basamakta bulunuyor.
Son 6 maçta tek yenilgi
Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadığı son 6 karşılaşmada bir mağlubiyet yaşadı.
Lacivert-beyazlı ekip, bu maçların 3'ünü kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.