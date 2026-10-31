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Kasımpaşa ile Beşiktaş, 47. randevuda

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 47. kez karşılaşacaklar.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa ile Beşiktaş, 47. randevuda
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Kasımpaşa ile Beşiktaş, 1 Kasım Pazar günü oynanacak maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki takım arasındaki 46 mücadelede siyah-beyazlılar 27 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, 9 kez kazandı.

Taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, rakip fileleri 92 kez havalandırırken Kasımpaşa, 55 gol kaydetti.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

- Beşiktaş, deplasmanda da üstün

İki takım, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, konuk olduğu 22 müsabakada galibiyetlerde 10-5 üstünlük kurarken taraflar arasındaki 7 karşılaşma, berabere sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 40, Kasımpaşa ise 25 gol kaydetti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapıldığı dönemde rakibiyle 2013-2014'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

- En farklı sonuçlar

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 2014-2015 sezonunda 5-1, 1963-1964'te de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Kasımpaşa ise 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı ekibi 4-1, 2020-2021'de ise 3-0 yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetlerine imza attı.

Takımlar arasındaki Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda 5-2, 2007-2008'de 4-2'lik skorla kazandığı, 2015-2016'da ise 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmalar, en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.



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