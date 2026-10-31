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Chelsea'ye Lacroix'dan kötü haber!

Chelsea'de Liverpool maçında sakatlanan Maxence Lacroix'nın ocak ayına kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'ye Lacroix'dan kötü haber!
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Chelsea'de Maxence Lacroix'nın sakatlığı endişe yarattı. Arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki savunmacının yeni yıla kadar forma giyemeyebileceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcu, çarşamba günü Liverpool ile oynanan İngiltere Lig Kupası son 16 turu karşılaşmasında, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala sakatlanmıştı. Chelsea, söz konusu mücadelede penaltı atışları sonucunda elenmişti.

ALONSO'DAN AÇIKLAMA

Chelsea Teknik Direktörü Alonso, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Lacroix'nın durumuyla ilgili bilgi verdi.

Eski orta saha oyuncusu, "Milli aradan önce hazır olmasını beklemiyoruz. Bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINA KADAR OYNAYAMAYABİLİR

Sakatlık hakkında bilgi sahibi olan ancak kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, sorunun ciddiyeti nedeniyle Lacroix'nın ocak ayına kadar maçlara dönemeyebileceğini belirtti.

Fransız savunmacının sahalara dönüşüne ilişkin daha kesin takvimin önümüzdeki ay netleşmesi bekleniyor. Ancak rehabilitasyon sürecinin şimdiden uzun süreceği ifade ediliyor.

SAHAYI YARDIMLA TERK ETTİ

Liverpool karşılaşmasında geriye doğru koşarken bir anda duraksayan Lacroix, sol bacağının arka kısmını tuttu.

Ardından kendisini yere bırakan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Sahadan yardımla çıkan Lacroix'nın yerine Levi Colwill oyuna dahil oldu.



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