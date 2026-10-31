Iraola'dan Gravenberch'e destek: 'Ona güveniyoruz'

Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, Chelsea karşısında zor bir akşam geçiren Ryan Gravenberch'e destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, çarşamba günü İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanan Chelsea mücadelesinin normal süresinde penaltıya sebebiyet verdi, seri penaltı atışlarında da kendi vuruşundan yararlanamadı. Liverpool ise penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak tur atladı.
"NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Premier Lig'de Arsenal ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuşan Iraola, Hollandalı futbolcunun sezona istediği gibi başlayamadığını kabul etse de kalitesinden şüphe duymadığını vurguladı.
Iraola, "Bu sezon daha iyi oynadığı maçlar da oldu, daha kötü oynadığı maçlar da. Son dönemde çok fazla süre alıyor ve yakın zamanda çok iyi oynadığı karşılaşmalar da vardı" dedi.
İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ona güveniyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. İyi oynamadıklarında diğer oyuncularımıza nasıl yaklaşıyorsak ona da aynı şekilde yaklaşıyor, geliştirebileceğini düşündüğüm konularda ilerlemesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda iyi bir noktada."
"NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"
Premier Lig'de Arsenal ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuşan Iraola, Hollandalı futbolcunun sezona istediği gibi başlayamadığını kabul etse de kalitesinden şüphe duymadığını vurguladı.
Iraola, "Bu sezon daha iyi oynadığı maçlar da oldu, daha kötü oynadığı maçlar da. Son dönemde çok fazla süre alıyor ve yakın zamanda çok iyi oynadığı karşılaşmalar da vardı" dedi.
İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ona güveniyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. İyi oynamadıklarında diğer oyuncularımıza nasıl yaklaşıyorsak ona da aynı şekilde yaklaşıyor, geliştirebileceğini düşündüğüm konularda ilerlemesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda iyi bir noktada."