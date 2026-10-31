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Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından adı geçen isimlerden biri olan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, İsviçre ekibinde mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mattia Croci-Torti'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti'nin adı da yeni teknik direktör adayları arasında gösterildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 44 yaşındaki teknik adam ise geleceğine dair konuştu. Lugano'da mutlu olduğunu söyleyen genç teknik adam, İsviçre ekibinden ayrılma niyeti olmadığını söyledi.

Katıldığı bir programda konuşan Torti, "Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum." sözlerini sarf etti. Torti, ayrıca, "Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından (Ocak 2025'te, 3 yıllığına) memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum." sözlerini sarf etti.

LUGANO'DAN ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ!

Mattia Croci-Torti yönetimindeki Lugano, bu sezon ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Lugano, bu sezon ligde 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

TORTI'NIN SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Torti'nin, Lugano ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İsviçreli teknik adam, 2021 yılından bu yana Lugano'da görev yapıyor.



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