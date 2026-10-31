Galatasaray'da 4 maç tamam, sıra 2 maçta!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, serisini sürdürdü.
BARCELONA'DAN SONRA SERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 1-4 ile kaybeden Galatasaray, ardından çıktığı 4 maçta da kazandı. Galatasaray, bu süreçte; Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
STUTTGART VE AMEDSPOR
Sarı-kırmızılılar, milli araya kadar olan süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve ligde Amedspor ile karşılaşacak. Galatasaray, iki maçı da sahasında oynayacak.
OKAN BURUK'UN PLANI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart ve Amedspor maçlarını da kazanarak araya kayıpsız ve moralli girmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak Galatasaray, ligde ise cumartesi günü evinde Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA'DAN SONRA SERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 1-4 ile kaybeden Galatasaray, ardından çıktığı 4 maçta da kazandı. Galatasaray, bu süreçte; Gençlerbirliği, Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
STUTTGART VE AMEDSPOR
Sarı-kırmızılılar, milli araya kadar olan süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve ligde Amedspor ile karşılaşacak. Galatasaray, iki maçı da sahasında oynayacak.
OKAN BURUK'UN PLANI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart ve Amedspor maçlarını da kazanarak araya kayıpsız ve moralli girmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak Galatasaray, ligde ise cumartesi günü evinde Amedspor ile karşı karşıya gelecek.