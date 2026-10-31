Fenerbahçe'de Lukaku'ya MLS kancası!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın, tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. İki kulübün de ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği belirtildi.
13 MAÇTA OYNADI
Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 13 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
420 dakika süre alan Lukaku, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı yaptı.
SÖZLEŞME DURUMU
1,90 boyundaki tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.
GÜNCEL DEĞERİ
Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
13 MAÇTA OYNADI
Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 13 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
420 dakika süre alan Lukaku, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı yaptı.
SÖZLEŞME DURUMU
1,90 boyundaki tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.
GÜNCEL DEĞERİ
Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.