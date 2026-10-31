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Fenerbahçe'de Lukaku'ya MLS kancası!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku için New York City ve Atlanta United'ın devreye girebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Lukaku'ya MLS kancası!
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Romelu Lukaku
Romelu Lukaku
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın, tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. İki kulübün de ocak ayındaki ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği belirtildi.

13 MAÇTA OYNADI

Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 13 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI

420 dakika süre alan Lukaku, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı yaptı.

SÖZLEŞME DURUMU

1,90 boyundaki tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.



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