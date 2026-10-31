Fenerbahçe'de hoca zirvesi! Aziz Yıldırım'ın tavrı dikkat çekti

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKIM GEÇİCİ OLARAK KUYT'A EMANET
Sarı lacivertli yönetimin dün yaptığı toplantıda, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet edilmesi kararlaştırılmıştı.
ADAYLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER MASAYA YATIRILDI
Toplantıda, çeşitli teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.
CİHAN KAMER VE OĞUZ ÇETİNDEN YÖNETİME RAPOR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cihan Kamer - Oğuz Çetin ikilisi adaylarla yaptığı müzakerelerden çıkan sonuçları detaylı bir şekilde yönetim kuruluna sundu.
Kamer ve Çetin, hangi ismin anlaşmaya ne kadar yakın olduğu ve teklife kimlerin sıcak bakıp bakmadığını anlatırken, yöneticilerin de fikirlerini açıkladığı belirtildi.
AZİZ YILDIRIM DİNLEMEDE KALDI
Haber detayında, sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın ise farklı bir strateji izleyerek dinlemede kalmayı tercih ettiği, herhangi bir isim zikretmediği ve fikrini söylemediği kaydedildi.
Yıldırım'ın bütün fikirleri süzgeçten geçirdikten sonra kararını vereceği ve belirlenecek ismin transferi için kurmaylarını görevlendireceği ifade edildi.
AYKUT KOCAMAN İDDİASI ÖNE ÇIKTI
Haberde, camiasına kısa vadede başarıya ulaşma ve sezonu şampiyon tamamlama sözü veren Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman için düğmeye basmasının beklendiği de öne sürüldü.
Sarı lacivertli yönetimin dün yaptığı toplantıda, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet edilmesi kararlaştırılmıştı.
ADAYLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER MASAYA YATIRILDI
Toplantıda, çeşitli teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.
CİHAN KAMER VE OĞUZ ÇETİNDEN YÖNETİME RAPOR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cihan Kamer - Oğuz Çetin ikilisi adaylarla yaptığı müzakerelerden çıkan sonuçları detaylı bir şekilde yönetim kuruluna sundu.
Kamer ve Çetin, hangi ismin anlaşmaya ne kadar yakın olduğu ve teklife kimlerin sıcak bakıp bakmadığını anlatırken, yöneticilerin de fikirlerini açıkladığı belirtildi.
AZİZ YILDIRIM DİNLEMEDE KALDI
Haber detayında, sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın ise farklı bir strateji izleyerek dinlemede kalmayı tercih ettiği, herhangi bir isim zikretmediği ve fikrini söylemediği kaydedildi.
Yıldırım'ın bütün fikirleri süzgeçten geçirdikten sonra kararını vereceği ve belirlenecek ismin transferi için kurmaylarını görevlendireceği ifade edildi.
AYKUT KOCAMAN İDDİASI ÖNE ÇIKTI
Haberde, camiasına kısa vadede başarıya ulaşma ve sezonu şampiyon tamamlama sözü veren Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman için düğmeye basmasının beklendiği de öne sürüldü.