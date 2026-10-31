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Fenerbahçe'de hoca zirvesi! Aziz Yıldırım'ın tavrı dikkat çekti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü için dün yönetim kurulu kritik bir toplantı yaptı. Toplantıda herkesi dinleyen Aziz Yıldırım'ın hoca arayışında farklı bir strateji izlediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 10:33
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de hoca zirvesi! Aziz Yıldırım'ın tavrı dikkat çekti
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Sarı lacivertli yönetimin dün yaptığı toplantıda, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a emanet edilmesi kararlaştırılmıştı.

ADAYLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, çeşitli teknik direktör adaylarıyla yapılan görüşmelerin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.

CİHAN KAMER VE OĞUZ ÇETİNDEN YÖNETİME RAPOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cihan Kamer - Oğuz Çetin ikilisi adaylarla yaptığı müzakerelerden çıkan sonuçları detaylı bir şekilde yönetim kuruluna sundu.

Kamer ve Çetin, hangi ismin anlaşmaya ne kadar yakın olduğu ve teklife kimlerin sıcak bakıp bakmadığını anlatırken, yöneticilerin de fikirlerini açıkladığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM DİNLEMEDE KALDI

Haber detayında, sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın ise farklı bir strateji izleyerek dinlemede kalmayı tercih ettiği, herhangi bir isim zikretmediği ve fikrini söylemediği kaydedildi.

Yıldırım'ın bütün fikirleri süzgeçten geçirdikten sonra kararını vereceği ve belirlenecek ismin transferi için kurmaylarını görevlendireceği ifade edildi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI ÖNE ÇIKTI

Haberde, camiasına kısa vadede başarıya ulaşma ve sezonu şampiyon tamamlama sözü veren Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman için düğmeye basmasının beklendiği de öne sürüldü.



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