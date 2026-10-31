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Lisandro Martinez için Atletico ve Barcelona devrede!

Barcelona ve Atletico Madrid, Manchester United'dan Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lisandro Martinez için Atletico ve Barcelona devrede!
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Manchester United forması giyen Lisandro Martinez, iki önemli takımın radarına girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla As'ta yer alan habere göre, Barcelona ve Atletico Madrid, Arjantinli savunma oyuncusu ile ilgileniyor.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ara transfer döneminde bir stoper takviyesi yapabileceklerini söylemişti.

Alman teknik adam, "Takımı güçlendirebilecek herhangi bir oyuncuyu transfer etmeye açığız ama ne olacağını göreceğiz. Ara transfer döneminin başlamasına hala biraz zaman var." demişti. Flick, ayrıca, "Ara transfer döneminde bir oyuncu transfer edebilirsek, bunu yapabiliriz." sözlerini sarf etmişti.

28 yaşındaki Lisandro Martinez'in, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Martinez'in sözleşmesinde Manchester United tarafından kullanılabilecek uzatma opsiyonu da yer alıyor.



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