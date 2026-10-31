Vanspor, Sarıyer'i 88'de yıktı!

Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Vanspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi.



Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Vanspor FK, 1-0'lık skorla kazandı.



Vanspor'a galibiyeti getiren golü dakika 88'de Ilias Alhaft kaydetti.



Bu sonucun ardından Vanspor FK, puanını 13 yaptı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.



1.Lig'in bir sonraki maçında Vanspor FK, Sivasspor'u ağırlayacak. Sarıyer, Iğdır FK'yi konuk edecek.

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