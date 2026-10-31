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Cengiz Ünder: "Kafamı bulandırmak istemiyorum"

Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder, ligdeki Erzurumspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 16:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder: 'Kafamı bulandırmak istemiyorum'
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Çorum FK forması giyen Cengiz Ünder, ligdeki Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cengiz Ünder, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Çok çalıştık ve takım da çok iyi reaksiyon verdi. Bu hafta çok iyi karşılık verdik. Zor bir maç oldu ama Fenerbahçe maçından önce kazanmamız önemli oldu. Moralli gireceğiz haftaya. İyi oyun oynadık, takım arkadaşlarımı kutluyorum, herkesin ayağına sağlık." dedi.

"KAFAMI BULANDIRMAK İSTEMİYORUM"

Performansıyla ilgili gelen soruya cevap veren 29 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Burak Hoca benden ne istediğini biliyor, onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Performansımı yukarıya çekmeye çalışıyorum. Maç maç bakıyorum. Geriye dönüp çok da kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu anda iyi giden bir performansım var, bunu daha da yukarıya çekmek istiyorum. Benim için şu an bu maç bitti. Önümüzdeki maç var. En iyi şekilde o hazırlanacağız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

ÇORUM PERFORMANSI

Çorum FK forması altında bu sezon 8 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



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