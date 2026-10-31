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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe için çağrı

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligdeki Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 17:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe için çağrı
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Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligdeki Erzurumspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç teknik adam, "Bugünkü galibiyeti çok önemsiyoruz. Geçmiştekilerden daha önemli. Geçtiğimiz hafta aldığımız mağlubiyetten sonra oyuncularımın bir reaksiyon vermelerini bekliyorduk. Hem hafta içi hem de maçta hissettirdiler. Bu ligde deplasmanda 3 tane gol atıp kazanmak hiç kolay değil. Hele ki 4 maçlık bir seri yakalayan takıma karşı... Çok önemli bir takıma karşı galip geldik. Mutluyuz ama ayağımız yere basmalı. İyi yoldayız, hiçbir şey kazanmadık ya da kaybetmedik, sadece emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Çorum FK ile iyi bir uyum yakaladıkları hatırlatılan Burak Yılmaz, "Güzel bir birlikteliğimiz var. Taraftarlarımızı Fenerbahçe maçına bekliyoruz. Başkanıma, yönetim kurulumuza, ekibime, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

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BASIN TOPLANTISI

Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra reaksiyon vermeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, basın toplantısı şunları kaydetti:

"Oyuncular bu reaksiyonu vereceklerini bana hafta içi hissettirdiler ama ne olursa olsun maça taşımak çok önemliydi. Bu ligde deplasmanda 3 gol atıp kazanmak ve dört maçlık seri yakalamış, 3 yenilgisini ilk 5'teki Beşiktaş, Galatasaray ve Amedspor'dan almış bir takımın hem serisini bitirdik hem de çok zor bir deplasmanda galip geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum emeklerine sağlık. Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık oyuncularıma iki gün izin verdim. Ondan sonra Fenerbahçe maçına konsantre olacağız."

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