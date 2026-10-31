Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçı öncesi taraftarlarına çağrı!

Trendyol Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa, mücadele öncesinde taraftarlarını harekete geçirmek için dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Kenetlen" mesajını verdi.
"BU SEMTİN GÜCÜNÜ GÖSTERELİM"
Kasımpaşa, bir diğer paylaşımında ise taraftarlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü tribünleri dolduralım! Bu semtin gücünü Beşiktaş karşısında hep birlikte gösterelim!"
Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribün desteğini artırmayı hedefleyen İstanbul temsilcisinin art arda yaptığı bu paylaşımlar dikkat çekti.
"BU SEMTİN GÜCÜNÜ GÖSTERELİM"
Kasımpaşa, bir diğer paylaşımında ise taraftarlarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü tribünleri dolduralım! Bu semtin gücünü Beşiktaş karşısında hep birlikte gösterelim!"
Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribün desteğini artırmayı hedefleyen İstanbul temsilcisinin art arda yaptığı bu paylaşımlar dikkat çekti.